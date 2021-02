Orlando | “Milan? Con questa rosa non può reggere il primo posto”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro, ex giocatore rossonero, non si dimostra troppo convinto di vedere illì in alto a fine stagione. Queste le parole Pianeta

PianetaMilan : #Orlando: '@acmilan? Con questa rosa non può reggere il primo posto' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Orlando: 'Theo Hernandez o Hakimi? Il francese tutta la vita': Alessandro Orlando nel Milan ha vinto scudetto e Cha… - milan_addicted : NON SONO PRONTA AD UNA CASA SENZA STEFANIA ORLANDO. #tzvip - PianetaMilan : #Orlando: '@acmilan? Se perde con l'#Inter è una bella botta nei denti' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Orlando: 'Se il Milan perde il derby è una botta nei denti. Theo lo preferisco a Hakimi' -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Milan

Pianeta Milan

... Patuanelli, D'Incà e Dadone ), 3 a testa per Pd ( Franceschini, Guerini e), Lega ( ... E comunque, mentre Juventus elasciano le loro penne in campi avversi, l' Inter mette ...MILANO - L'exAlexandre Pato a 31 anni giocherà nella Major League americana. L'City ha annunciato il tesseramento dell'attaccante brasiliano, svincolato dallo scorso agosto quando aveva risolto il ...Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, non si dimostra troppo convinto di vedere il Milan lì in alto a fine stagione. Queste le parole ...Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, ha parlato del derby tra Milan e Inter. Se i rossoneri dovessero perdere? Queste le sue parole ...