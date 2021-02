Omofobia | Zingaretti | ' ecco altro esempio perchè utile approvare legge Zan'

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Zingaretti

Il Tempo

non lo conoscevo, mi ha fatto una buona impressione. Sulla leadership dei 5 Stelle può ... La politica è un ambiente maschilista, anche nel giornalismo c'è molta' .? 'Non lo conoscevo, mi ha fatto una buona impressione' . A proposito di Renzi , che lo ...è un ambiente molto maschilista e credo che molti attacchi nascondevano una certa' .Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ecco un altro esempio del perché è utile approvare la legge Zan contro omotransfobia, misoginia e abilismo. Per difendere le persone". Lo scrive su Fb il segretario del Pd ...Il Lazio per il momento è salvo, o quasi. La buona notizia di oggi, dopo la riunione della CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Sanità, è che la ...