Lazio-Sampdoria 1-0, Inzaghi: “Vogliamo rimanere in alto. Bayern avversaria peggiore” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Oggi avevamo una partita molto difficile, la Sampdoria è in un ottimo momento e noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se dovevamo fare un gol in più. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma la squadra ha fatto una partita difensiva attenta, i ragazzi dietro hanno fatto bene. Dovevamo soffrire, lo abbiamo fatto tutti insieme e la vittoria è meritata. Il contatto Musacchio-Quagliarella? Gli ultimi minuti sono stati concitati, abbiamo preso 3 ammonizioni”. Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria contro la Sampdoria. Il tecnico laziale, poi, protegge le seconde linee, giudicate non all’altezza dei titolari. “Le riserve ci hanno permesso di passare il turno in Champions e di essere in un’ottima posizione in campionato. Giocando tante partite possono esserci delle ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Oggi avevamo una partita molto difficile, laè in un ottimo momento e noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo anche se dovevamo fare un gol in più. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma la squadra ha fatto una partita difensiva attenta, i ragazzi dietro hanno fatto bene. Dovevamo soffrire, lo abbiamo fatto tutti insieme e la vittoria è meritata. Il contatto Musacchio-Quagliarella? Gli ultimi minuti sono stati concitati, abbiamo preso 3 ammonizioni”. Così Simone, tecnico dellaai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria contro la. Il tecnico laziale, poi, protegge le seconde linee, giudicate non all’altezza dei titolari. “Le riserve ci hanno permesso di passare il turno in Champions e di essere in un’ottima posizione in campionato. Giocando tante partite possono esserci delle ...

SkySport : LAZIO-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (24’) ? SERIE A – 23^ giornata ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Lazio 1-0 Sampdoria #SSFootball - JVirtuais : Lazio bate Sampdoria e entra no G4 do Campeonato Italiano - HENSHOES : Lazio bate Sampdoria e entra no G4 do Campeonato Italiano - Leggenda88 : ?? on @YouTube: OGNI SQUADRA DOVREBBE AVERE UN GIOCATORE COME LUI | Lazio-Sampdoria 1-0 Serie A -