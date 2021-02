Lazio Sampdoria 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di sabato 20 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Sampdoria 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Sampdoria 0-0: risultato e tabellino Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Muriqi, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Muriqi, ...

radiobrasil940 : Campeonato Italiano Bola rolando para Lazio(7º) x Sampdoria(10º). Neste domingo, a líder Internazionale enfrenta o Milan. - ricardotemoche : #SerieA ???? ????9am ????11am Lazio vs Sampdoria ??Espn 3 ????12pm ????2pm Genova vs Hellas Verona ??Fox Sports ????2.45pm ????… - SkySport : Lazio e Sampdoria in campo, segui qui il LIVE dall'Olimpico #LazioSamp su Sky Sport Serie A - calciomercatoit : E' appena iniziata la partita tra #Lazio e #Sampdoria! ??? #LazioSampdoria 0-0 LIVE ???? #SerieATIM - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Lazio-Sampdoria 0-0 in diretta su -