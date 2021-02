La repressione di Lukashenko colpisce i giornalisti, ma la protesta non si ferma (Di sabato 20 febbraio 2021) È una rivoluzione a fuoco lento quella che l’opposizione democratica al regime di Aleksandr Lukashenko sta mettendo in atto dallo scorso agosto in Bielorussia. Da una parte migliaia di persone che contestano l’esito delle ultime elezioni e chiedono le dimissioni del presidente; dall’altra una feroce repressione, che comprende arresti arbitrari e violenze da parte della polizia. Di recente, il governo bielorusso ha intensificato la pressione su giornalisti e attivisti, vittime di un raid da parte delle forze dell’ordine in tutto il Paese. La mattina del 16 febbraio un’azione coordinata da parte delle forze di polizia bielorusse ha colpito oltre 40 fra giornalisti e membri di associazioni della società civile. Uno dei primi a denunciare l’operazione è stato Barys Haretski, segretario dell’Associazione bielorussa dei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) È una rivoluzione a fuoco lento quella che l’opposizione democratica al regime di Aleksandrsta mettendo in atto dallo scorso agosto in Bielorussia. Da una parte migliaia di persone che contestano l’esito delle ultime elezioni e chiedono le dimissioni del presidente; dall’altra una feroce, che comprende arresti arbitrari e violenze da parte della polizia. Di recente, il governo bielorusso ha intensificato la pressione sue attivisti, vittime di un raid da parte delle forze dell’ordine in tutto il Paese. La mattina del 16 febbraio un’azione coordinata da parte delle forze di polizia bielorusse ha colpito oltre 40 frae membri di associazioni della società civile. Uno dei primi a denunciare l’operazione è stato Barys Haretski, segretario dell’Associazione bielorussa dei ...

lauraboldrini : Le giornaliste Andreyeva e Chultsova condannate a due anni per aver fatto il loro lavoro. La leader dell'opposizio… - DantiNicola : #Lukashenko continua nella repressione: con un processo farsa sono state condannate #KaterinaBakhvalova e… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Ora che #Lukashenko sta per chiedere a #Putin tre miliardi per evitare il tracollo, il suo futuro è sempre più in bilic… - yuna_hikari : RT @DomaniGiornale: Ora che #Lukashenko sta per chiedere a #Putin tre miliardi per evitare il tracollo, il suo futuro è sempre più in bilic… - maurimol79 : RT @DomaniGiornale: Ora che #Lukashenko sta per chiedere a #Putin tre miliardi per evitare il tracollo, il suo futuro è sempre più in bilic… -