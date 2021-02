“La nave sepolta”: la vera storia degli scavi di Sutton Hoo (Di sabato 20 febbraio 2021) Titolo: La nave sepolta Regia: Simon Stone Durata: 112’ Genere: biografico, drammatico, storico Interpreti: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.2/10 1939, in Gran Bretagna la guerra è alle porte. Basil Brown (Ralph Fiennes) è un addetto agli scavi archeologici che fin da bambino ha sempre inseguito il sogno di poter scoprire ciò che i nostri antenati hanno lasciato a testimonianza del loro passaggio. Un giorno lo studioso viene ingaggiato dalla giovane e benestante Edith Pretty (Carey Mulligan) per scoprire cosa si nasconde sotto dei tumuli presenti nei suoi terreni di Sutton Hoo, nella regione del Regno Unito del Suffolk. L’iniziale scetticismo e la riluttanza di Brown non gli impediranno di scoprire che i presentimenti della signora Pretty ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Titolo: LaRegia: Simon Stone Durata: 112’ Genere: biografico, drammatico, storico Interpreti: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.2/10 1939, in Gran Bretagna la guerra è alle porte. Basil Brown (Ralph Fiennes) è un addetto agliarcheologici che fin da bambino ha sempre inseguito il sogno di poter scoprire ciò che i nostri antenati hanno lasciato a testimonianza del loro passaggio. Un giorno lo studioso viene ingaggiato dalla giovane e benestante Edith Pretty (Carey Mulligan) per scoprire cosa si nasconde sotto dei tumuli presenti nei suoi terreni diHoo, nella regione del Regno Unito del Suffolk. L’iniziale scetticismo e la riluttanza di Brown non gli impediranno di scoprire che i presentimenti della signora Pretty ...

HuffPostItalia : 'Adoperarsi perché nemmeno un tassello del passato sia disperso: ecco la loro grandezza'. Da oggi, ogni giorno su H… - TerraDiPalma : RT @gio_postiglione: Lo #storytelling cinematografico culturale ci permette di sognare e vivere le grandi storie dell'arte. Film: The Dig… - dovehovistote_b : RT @InCentralPerk: Hai la storia. Hai il cast. Hai le riprese. E allora come fai a rovinare tutto? In sala montaggio, perché se mi soffermo… - dovehovistote_b : RT @NetflixIT: 3 validissimi motivi per guardare La nave sepolta: - è basato su una storia vera (e se la cerchi su internet ti appassionerà… - HankHC91 : RT @artribune: Ecco una vicenda che ha affascinato il mondo dell'archeologia e non solo, tanto da divenire materia per un romanzo e ora tra… -

Ultime Notizie dalla rete : nave sepolta Cinema: Cnvf, un sussidio pastorale per la Quaresima e la Pasqua Gli approfondimenti su 'Un luogo, una carezza' di Marco Marcassoli; 'La sfida delle mogli' di Peter Cattaneo; 'Cosa sarà' di Francesco Bruni; 'Soul' di Pete Docter; 'La nave sepolta' di Simon Stone; '...

Cinema. Ecco i 7 film per la Quaresima consigliati dalla Cei ... una carezza" di Marco Marcassoli; "La sfida delle mogli" di Peter Cattaneo; "Cosa sarà" di Francesco Bruni; "Soul" di Pete Docter; "La nave sepolta" di Simon Stone; "Sorry We Missed You" di Ken ...

“La nave sepolta”: la vera storia degli scavi di Sutton Hoo BergamoNews Carlo Botta, la vita di un giacobino pentito SAN GIORGIO CANAVESE. Carlo Botta nacque a San Giorgio il 6 novembre 1766. Appartenente ad una famiglia di medici da cinque generazioni, si laureò ventenne in medicina a Torino. Insofferente del clima ...

Archeologia e sentimento Le squadre di archeologi al lavoro suscitano sempre in me un sentimento di sconfinata ammirazione. Ha qualcosa di epico, e persino di nobilmente maniacale, quel loro ostinato scavare, scandagliare, ri ...

Gli approfondimenti su 'Un luogo, una carezza' di Marco Marcassoli; 'La sfida delle mogli' di Peter Cattaneo; 'Cosa sarà' di Francesco Bruni; 'Soul' di Pete Docter; 'La' di Simon Stone; '...... una carezza" di Marco Marcassoli; "La sfida delle mogli" di Peter Cattaneo; "Cosa sarà" di Francesco Bruni; "Soul" di Pete Docter; "La" di Simon Stone; "Sorry We Missed You" di Ken ...SAN GIORGIO CANAVESE. Carlo Botta nacque a San Giorgio il 6 novembre 1766. Appartenente ad una famiglia di medici da cinque generazioni, si laureò ventenne in medicina a Torino. Insofferente del clima ...Le squadre di archeologi al lavoro suscitano sempre in me un sentimento di sconfinata ammirazione. Ha qualcosa di epico, e persino di nobilmente maniacale, quel loro ostinato scavare, scandagliare, ri ...