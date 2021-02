Ilaria D’Amico: “Ho perso mia sorella, non riesco ancora a parlare di lei. Addio al calcio…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilaria D'amico, compagna di Gigi Buffon ed ex giornalista sportiva, ospite negli studi di Verissimo, ha parlato di sé, della sua vita privata, di quanto successo alla sua famiglia di recente. «Come abbiamo passato la quarantena? Io e Gigi siamo chiesti se avremmo litigato. Ma no, non è successo. Ma quando dovevamo uscire le prime volte non vedevamo l'ora di essere a casa».-Addio al calcio, senti la mancanza? Incredibile che io lo abbia dato l'Addio al calcio prima di Gigi. Ho chiuso questo lungo capitolo di giornalismo sportivo durato 23 anni. Ho imparato il mestiere in Rai con dei maestri importanti. Anche a Mediaset ho fatto il primo reality sul calcio. Poi la rivoluzione di Skysport. Il calcio era la mia zona di confort e avrei potuto lavorare in quel campo per altri venti anni, ma non avevo altre sfide da rilanciare. -Momento di ... Leggi su golssip (Di sabato 20 febbraio 2021)D'amico, compagna di Gigi Buffon ed ex giornalista sportiva, ospite negli studi di Verissimo, ha parlato di sé, della sua vita privata, di quanto successo alla sua famiglia di recente. «Come abbiamo passato la quarantena? Io e Gigi siamo chiesti se avremmo litigato. Ma no, non è successo. Ma quando dovevamo uscire le prime volte non vedevamo l'ora di essere a casa».-al calcio, senti la mancanza? Incredibile che io lo abbia dato l'al calcio prima di Gigi. Ho chiuso questo lungo capitolo di giornalismo sportivo durato 23 anni. Ho imparato il mestiere in Rai con dei maestri importanti. Anche a Mediaset ho fatto il primo reality sul calcio. Poi la rivoluzione di Skysport. Il calcio era la mia zona di confort e avrei potuto lavorare in quel campo per altri venti anni, ma non avevo altre sfide da rilanciare. -Momento di ...

