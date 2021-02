Convocati Lazio Sampdoria: le scelte di Inzaghi e Ranieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Simone Inzaghi e Claudio Ranieri hanno diramato gli elenchi dei Convocati per la gara di campionato: ecco tutti gli aggiornamenti Lazio e Sampdoria apriranno il sabato di Serie A con una sfida tra due squadre in grande forma: i biancocelesti hanno perso a San Siro ma vengono da un ottimo periodo mentre i blucerchiati sono ormai distanti dalle zone calde della classifica a 30 punti. Simone Inzaghi e Claudio Ranieri hanno diramato gli elenchi dei Convocati per la gara delle 15 allo Stadio Olimpico. CLICCA QUI PER I Convocati DELLA Lazio CLICCA QUI PER I Convocati DELLA Sampdoria Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Simonee Claudiohanno diramato gli elenchi deiper la gara di campionato: ecco tutti gli aggiornamentiapriranno il sabato di Serie A con una sfida tra due squadre in grande forma: i biancocelesti hanno perso a San Siro ma vengono da un ottimo periodo mentre i blucerchiati sono ormai distanti dalle zone calde della classifica a 30 punti. Simonee Claudiohanno diramato gli elenchi deiper la gara delle 15 allo Stadio Olimpico. CLICCA QUI PER IDELLACLICCA QUI PER IDELLALeggi su Calcionews24.com

