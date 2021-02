Ascoli-Salernitana, calciatore ha un malore in campo: le sue condizioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Momenti di paura ad Ascoli, nel corso della sfida di Serie B fra Ascoli e Salernitana: un calciatore si accascia a terra colto da malore: le sue condizioni Non desterebbero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 febbraio 2021) Momenti di paura ad, nel corso della sfida di Serie B fra: unsi accascia a terra colto da: le sueNon desterebbero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

