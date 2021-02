WandaVision: la scena mid-credits dell’episodio 7 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il settimo episodio di WandaVision, la serie Marvel disponibile su Disney+, contiene una scena mid-credits durante i titoli di coda. Il settimo episodio di WandaVision, la serie Marvel disponibile su Disney+, contiene una scena mid-credits durante i titoli di coda. Una consolidata tradizione della Casa delle Idee, che però finora non avevamo avuto modo di vedere sul versante seriale dei Marvel Studios. Si ipotizzava che, per ragioni narrative, fosse logico e necessario aspettare il finale della miniserie su Wanda Maximoff e Visione, ma a sorpresa è arrivato un mid-credits già nel terzultimo episodio. Attenzione, seguono ! Chi segue WandaVision dall'inizio avrà sospettato che non tutto fosse come sembrava con la vicina di casa Agnes (Kathryn Hahn), e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il settimo episodio di, la serie Marvel disponibile su Disney+, contiene unamid-durante i titoli di coda. Il settimo episodio di, la serie Marvel disponibile su Disney+, contiene unamid-durante i titoli di coda. Una consolidata tradizione della Casa delle Idee, che però finora non avevamo avuto modo di vedere sul versante seriale dei Marvel Studios. Si ipotizzava che, per ragioni narrative, fosse logico e necessario aspettare il finale della miniserie su Wanda Maximoff e Visione, ma a sorpresa è arrivato un mid-già nel terzultimo episodio. Attenzione, seguono ! Chi seguedall'inizio avrà sospettato che non tutto fosse come sembrava con la vicina di casa Agnes (Kathryn Hahn), e ...

jmncoeur : la scena post-credit aaaa #WandaVision - fabiosawAriana : Per la prima volta c’era una scena dopo i titoli di coda #WandaVision - laltraellie : Io: spengo prima dei titoli di coda tanto nella serie non ci sono scene post credits La scena post credits:… - jadexdior : #WandaVision spoiler - - - - - - - LA SCENA DOVE AGATHA DICE CHE HA UCCISO LEI SPARCKY MI HA FATTO PISCIARE VI PREGO - fovlsgold : RT @xscherbatsloki: ?? SPOILER #WandaVision ?? . . . . . . . . LA SCENA IN CUI MONICA ACQUISTA I SUOI POTERI È UNA DELLE PIÙ BELLE DI TUTTA… -