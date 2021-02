Trovano una rara aragosta gialla e la chiamano Banana; è una su 30 milioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) A volte, nel mondo e possibile riuscire ad imbattersi in quello che alcuni definirebbero un “ago in un pagliaio”. Nella storia che vogliamo raccontarvi siamo tuttavia in un ambiente totalmente diverso. Un gruppo di pescatori, infatti, è riuscito a trovare un rarissimo esemplare di aragosta gialla. Questo animale è talmente raro che le probabilità di trovarlo sono di una su 30 milioni. I protagonisti di questa storia sono dei pescatori che stavano svolgendo il loro lavoro nel Golfo del Maine, negli Stati Uniti. Durante le loro consuete manovre, hanno tuttavia trovato un esemplare, la cui pigmentazione ha attirato molto la loro attenzione, dato che, a differenza di tutte le aragoste che hanno mai pescato, questa aveva una tonalità gialla. Essendo esperti nel loro mestiere, hanno immediatamente capito che si trattava di ... Leggi su virali.video (Di venerdì 19 febbraio 2021) A volte, nel mondo e possibile riuscire ad imbattersi in quello che alcuni definirebbero un “ago in un pagliaio”. Nella storia che vogliamo raccontarvi siamo tuttavia in un ambiente totalmente diverso. Un gruppo di pescatori, infatti, è riuscito a trovare un rarissimo esemplare di. Questo animale è talmente raro che le probabilità di trovarlo sono di una su 30. I protagonisti di questa storia sono dei pescatori che stavano svolgendo il loro lavoro nel Golfo del Maine, negli Stati Uniti. Durante le loro consuete manovre, hanno tuttavia trovato un esemplare, la cui pigmentazione ha attirato molto la loro attenzione, dato che, a differenza di tutte le aragoste che hanno mai pescato, questa aveva una tonalità. Essendo esperti nel loro mestiere, hanno immediatamente capito che si trattava di ...

mante : Una delle cose importanti che sapevamo già dell’infortunio accaduto ieri con l’intervista a Brunetta è che i giorna… - lorenzo_clem : RT @BadaraccoLugano: «Parliamo di calcio, ma in realtà riguarda tutte le società sportive - anche giovanili - che si trovano sul territorio… - Livia_s_tweet : RT @Valeriotta_: Pensate se oggi su Marte trovano una forma di vita che ci dice 'Ma questo pianeta non si chiama Marte, ma chi cazzo ve l'h… - anyxthingart : RT @Valeriotta_: Pensate se oggi su Marte trovano una forma di vita che ci dice 'Ma questo pianeta non si chiama Marte, ma chi cazzo ve l'h… - haikumad : RT @Italia: In Friuli Venezia Giulia esistono spettacolari cascate nel comune di Chiusaforte e negli abitati vicini, tutte facilmente acces… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovano una Fisco, è missione quasi impossibile: serve più tempo per una riforma 'Se il Fisco ti accusa di una potenziale evasione e vuoi aprire un contenzioso, dovrai innanzitutto ... commercialisti o addirittura periti agrari che si trovano a giudicare casi di evasione ...

Tre esercizi per dorsali perfetti I muscoli dorsali fanno parte della catena posteriore. Come si evince dal nome, essi si trovano sulla schiena, sul dorso del corpo. In un fisico possente, risulta di fondamentale ...solo sia avrà una ...

Uganda, trovano una bomba tra i cespugli e iniziano a giocarci: morti sei bambini Fanpage.it LeBron fa la storia, ma Brooklyn gli rovina la festa: ecco come James terzo di sempre a segnare oltre 35.000 punti. I suoi Lakers però cedono in casa coi Nets, che con la quinta vittoria di fila si confermano aspiranti tiranni ...

Colpo Raptors, crisi Milwaukee. Butler e Adebayo trascinano Miami I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo perdono ancora contro i Toronto Raptors (senza Kyle Lowry) e continuano la loro striscia negativa, arrivata a 5 sconfitte consecutive. Successo esterno, inve ...

'Se il Fisco ti accusa dipotenziale evasione e vuoi aprire un contenzioso, dovrai innanzitutto ... commercialisti o addirittura periti agrari che sia giudicare casi di evasione ...I muscoli dorsali fanno parte della catena posteriore. Come si evince dal nome, essi sisulla schiena, sul dorso del corpo. In un fisico possente, risulta di fondamentale ...solo sia avrà...James terzo di sempre a segnare oltre 35.000 punti. I suoi Lakers però cedono in casa coi Nets, che con la quinta vittoria di fila si confermano aspiranti tiranni ...I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo perdono ancora contro i Toronto Raptors (senza Kyle Lowry) e continuano la loro striscia negativa, arrivata a 5 sconfitte consecutive. Successo esterno, inve ...