Tottenham, gol e assist nello stesso match per Bale: non accadeva da quasi otto anni (Di venerdì 19 febbraio 2021) A distanza di quasi otto anni, Gareth Bale è tornato a segnare un gol e servire un assist nello stesso match con la maglia del Tottenham. Secondo quanto riportato da Opta, l'ultima volta che il gallese aveva fatto registrare una statistica simile era nell'aprile del 2013, in occasione del match contro il Manchester City. Dopo la vittoria per 4-1 contro il Wolfsberger, nel match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021, Bale ha detto: "Vittoria molto importante, felice di essere riuscito a dare il mio apporto. Mi auguro di continuare a fare bene e che possa essere un nuovo inizio". SportFace.

