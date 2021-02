Pagelle Granada - Napoli | fantasma Osimhen

RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli ecco le mie pagelle di #GranadaNapoli. 'Un tiro in porta per il Napoli, 2-0 per il Granada'. ??… - infoitsport : 'Ha il merito di evitare il 3-0 che avrebbe definitivamente chiuso i giochi', le pagelle dei quotidiani per Meret d… - 17su24 : ??...Marte. La prossima sonda sarà a Castelvolturno dove una volta, volavano i droni e i calciatori erano felici. Ed… - napolista : Osimhen zampettaje lla ‘nnante senza zurea e spisso ‘mmece d’ajutà, ustaculaje ê cumpagne Gattuso ette ‘a frijere ‘… - _SiGonfiaLaRete : #Meret evita terzo gol e tracollo: unico a 'salvarsi' contro il #Granada -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Granada

I migliori Maksimovic 6,5 : Qualche errore in fase di costruzione nella misura del passaggio o del lancio, ma almeno lotta come un leone: sia nella marcatura diretta sia nella chiusura di buchi vari ...I quotidiani non sono clementi con l'attaccante nigeriano Nel giorno dopo della sconfitta per 2 - 0 nell'andata dei sedicesimi di finale contro il, i quotidiani stilano le loroe tra i peggiori c'è Victor Osimhen . La sua prestazione come quella di tanti altri suoi compagni è stata molto deludente e le insufficienze non per lui ...Alex Meret è probabilmente l'unico calciatore del Napoli a salvarsi dalla sconfitta col Granada: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi.Victor Osimhen è tornato ormai da un po' in campo dopo l'infortunio, ma le sue prestazioni non sono ancora delle migliori. Contro il Granda ha deluso.