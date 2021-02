Maturità 2021, sì ai test Invalsi: il calendario (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le prove Invalsi si faranno e, salvo novità dell’ultimo momento, partiranno dal 1° marzo per gli studenti all’ultimo anno delle superiori. Ad annunciarlo è stata la stessa Presidente dell’Istituto Invalsi, Anna Maria Ajello, che all’ANSA ha confermato la notizia: i test per valutare il livello di preparazione degli studenti quest’anno si terranno. La decisione è arrivata dopo l’incontro della Ajello con il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni un’Ordinanza. “Il ministro ci ha subito ricevuti ed ha confermato la necessità di avere dei dati per decidere le politiche scolastiche – ha spiegato la Presidente dell’Invalsi – ma non ci ha detto nulla sull’uso rispetto all’esame di Maturità”, cioè se saranno propedeutiche per l’ammissione agli Esami di ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le provesi faranno e, salvo novità dell’ultimo momento, partiranno dal 1° marzo per gli studenti all’ultimo anno delle superiori. Ad annunciarlo è stata la stessa Presidente dell’Istituto, Anna Maria Ajello, che all’ANSA ha confermato la notizia: iper valutare il livello di preparazione degli studenti quest’anno si terranno. La decisione è arrivata dopo l’incontro della Ajello con il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni un’Ordinanza. “Il ministro ci ha subito ricevuti ed ha confermato la necessità di avere dei dati per decidere le politiche scolastiche – ha spiegato la Presidente dell’– ma non ci ha detto nulla sull’uso rispetto all’esame di”, cioè se saranno propedeutiche per l’ammissione agli Esami di ...

