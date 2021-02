Maturità 2021: quando inizia e come sarà. Tutte le novità (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci sarà una notte prima degli esami anche in tempo di pandemia. Anche se, in un anno non tradizionale, non poteva che essere diversa anche la Maturità . L'esame di fine anno si baserà su una prova ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ciuna notte prima degli esami anche in tempo di pandemia. Anche se, in un anno non tradizionale, non poteva che essere diversa anche la. L'esame di fine anno si baserà su una prova ...

Maturità 2021: quando inizia e come sarà. Tutte le novità Vediamo qui sotto tutti i dettagli della maturità 2021. Il colloquio orale La sessione dell'esame di maturità avrà inizio il prossimo 16 giugno . L'esame prevede un colloquio orale , a partire dalla ...

Speciale scuola: Bianchi, niente prova scritta alla maturità, solo elaborato per orale Roma, 19 feb 15:15 - Anche quest'anno agli esami di Maturità non ci saranno prove scritte ma solo l'orale: lo ha confermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio...

