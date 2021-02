La Ruta svela i segreti su Amedeo Goria (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ex gieffina racconta i motivi che hanno portato la produzione dell’Isola dei Famosi a dire no alla partecipazione di Amedeo Goria al reality: un problema fisico che è uscito fuori per il conduttore sportivo, proprio alla visita medica. Maria Teresa Ruta svela perché l’ex marito, al contrario di quello che si era annunciato, non potrà partecipare al programma diretto da Ilary Blasi, che avrà come destinazione l’Honduras. E Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ex gieffina racconta i motivi che hanno portato la produzione dell’Isola dei Famosi a dire no alla partecipazione dial reality: un problema fisico che è uscito fuori per il conduttore sportivo, proprio alla visita medica. Maria Teresaperché l’ex marito, al contrario di quello che si era annunciato, non potrà partecipare al programma diretto da Ilary Blasi, che avrà come destinazione l’Honduras. E Articolo completo: dal blog SoloDonna

StraNotizie : Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non farà L’Isola dei Famosi e annuncia: “Andrà al GF Vip 6” - Parpiglia : RT @BITCHYFit: Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non farà L’Isola dei Famosi e annuncia: “Andrà al GF Vip 6” - BITCHYFit : Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non farà L’Isola dei Famosi e annuncia: “Andrà al GF Vip 6” - infoitcultura : GF Vip Maria Teresa Ruta svela la farsa, il finale è già scritto? “Hanno recitato tutti” - infoitcultura : Isola dei Famosi, MT Ruta svela: Amedeo Goria rinuncia perché è malato -