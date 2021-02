Gli Open For Fun pubblicano il brano “Medicine”

MattiaBriga : E tra due anni avrò gli anni di Cristo - seba_mc : ?? Gli indizi c'erano tutti con il primo singolo? Ma tutto l'album è spettacolare ???? Lei al momento sta in loop fis… - zeroassoluto : RT @BiancaBerry88: Sono curiosa di vedere se gli @zeroassoluto avranno sempre questo potere di farmi sentire perennemente adolescente. Per… - BiancaBerry88 : Sono curiosa di vedere se gli @zeroassoluto avranno sempre questo potere di farmi sentire perennemente adolescente.… - andreaaborin : M'hanno insegnato a non mentire con nessuno Ma chi gli ha detto quel che pensa l'hanno escluso -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Open

Tuttocampo

...conarancini a seconda delle settimane'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Catania, in vista dell'udienza di domani del processo per il caso dei migranti salvati dalla Ong...Il gioco di carte collezionabili, uscito inbeta lo scorso gennaio 2020 prima della release ...imperi degli Ascesi sarà la terza espansione del gioco dopo Alte Maree , arrivato al lancio, e ...“Medicine” è il nuovo singolo degli Open For Fun: il brano che ci trasporta in un’atmosfera alternative pop è sulle piattaforme digitali Il tema attorno al quale verte Medicine, nuovo brano degli Open ...Prosegue fino a domenica 28 febbraio la open call per il Festival internazionale di danza What We Are, di cui è co-direttore artistico (con Elisabetta Ceron) Massimo Gerardi, danzatore e coreografo ...