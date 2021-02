Covid, Federlegno: "In 7 mesi 28 mln di finanziamenti e 800 imprese assistite" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb.(Adnkronos) - Oltre 28 milioni di finanziamenti, di cui oltre 10 milioni a fondo perduto, circa 800 le aziende interessate, di cui ben 150 accompagnate nel percorso di accesso al credito. Sono questi i numeri che fotografano i primi sette mesi di attività dello Sportello finanziamenti di FederlegnoArredo attivo da luglio 2020. Un servizio nato per fornire un aiuto concreto alle aziende associate che, durante i primi mesi di lock down, avevano bisogno degli strumenti e delle conoscenze necessarie per affrontare soprattutto l'emergenza liquidità. Nei primi giorni di attività del 2021, già 50 le imprese che si sono rivolte alla struttura per avere supporto in tal senso. “Partire dalle esigenze dei nostri imprenditori e dare loro risposte efficaci, è questo il primo compito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb.(Adnkronos) - Oltre 28 milioni di, di cui oltre 10 milioni a fondo perduto, circa 800 le aziende interessate, di cui ben 150 accompagnate nel percorso di accesso al credito. Sono questi i numeri che fotografano i primi settedi attività dello SportellodiArredo attivo da luglio 2020. Un servizio nato per fornire un aiuto concreto alle aziende associate che, durante i primidi lock down, avevano bisogno degli strumenti e delle conoscenze necessarie per affrontare soprattutto l'emergenza liquidità. Nei primi giorni di attività del 2021, già 50 leche si sono rivolte alla struttura per avere supporto in tal senso. “Partire dalle esigenze dei nostri imprenditori e dare loro risposte efficaci, è questo il primo compito ...

StraNotizie : Covid, Federlegno: 'In 7 mesi 28 mln di finanziamenti e 800 imprese assistite' - fisco24_info : Covid, Federlegno: 'In 7 mesi 28 mln di finanziamenti e 800 imprese assistite': Oltre 28 milioni di finanziamenti,… - TV7Benevento : Covid, Federlegno: 'In 7 mesi 28 mln di finanziamenti e 800 imprese assistite'... - Adnkronos : #Covid, #Federlegno: 'In 7 mesi 28 mln di finanziamenti e 800 #imprese assistite' -