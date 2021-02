Covid: Codogno un anno dopo - la barista, 'la gente è esasperata, si torni a normalità' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "La gente ha sofferto, è esasperata. Ha rispettato tutte le limitazioni del lockdown, ma ora ha bisogno di normalità". Mariella Cipollini, titolare assieme alla cugina Ermina Cavalli del Bar Centrale di Codogno, affacciato su piazza XX Settembre, racconta così lo stato d'animo dei codognini a un anno dall'istituzione della prima zona rossa anti-Covid in una decina di Comuni del Lodigiano. Un'esperienza "traumatica", dice la barista all'Adnkronos. "Tutto completamente chiuso, nessuno che girava per strada e le uniche code in farmacia e negli alimentari. E' stato un momento brutto -ricorda- e la gente aveva paura. I codognini si sono comportati molto bene e sono stati molto bravi a rispettare il lockdown". Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Laha sofferto, è. Ha rispettato tutte le limitazioni del lockdown, ma ora ha bisogno di". Mariella Cipollini, titolare assieme alla cugina Ermina Cavalli del Bar Centrale di, affacciato su piazza XX Settembre, racconta così lo stato d'animo dei codognini a undall'istituzione della prima zona rossa anti-in una decina di Comuni del Lodigiano. Un'esperienza "traumatica", dice laall'Adnkronos. "Tutto completamente chiuso, nessuno che girava per strada e le uniche code in farmacia e negli alimentari. E' stato un momento brutto -ricorda- e laaveva paura. I codognini si sono comportati molto bene e sono stati molto bravi a rispettare il lockdown". Ma ...

