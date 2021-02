Cameron Diaz: «Tornare sul set? Non riesco a immaginarmi lontana dalla mia bambina» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel dicembre 2019 Cameron Diaz, 48 anni, è diventata mamma per la prima volta. Di una bambina, Raddix, avuta col marito Benji Madden. La notizia l’avevano data loro stessi, a sorpresa, scrivendo su Instagram: «Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda». Poi, a tre mesi dalla nascita della piccola, durante una diretta Instagram Cameron aveva rotto il silenzio: «Adoro essere madre. È la parte migliore della mia vita. Sono così grata, così felice. Non posso crederci». Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel dicembre 2019 Cameron Diaz, 48 anni, è diventata mamma per la prima volta. Di una bambina, Raddix, avuta col marito Benji Madden. La notizia l’avevano data loro stessi, a sorpresa, scrivendo su Instagram: «Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda». Poi, a tre mesi dalla nascita della piccola, durante una diretta Instagram Cameron aveva rotto il silenzio: «Adoro essere madre. È la parte migliore della mia vita. Sono così grata, così felice. Non posso crederci».

Viplyde : Cameron Diaz: Mama statt Hollywood - LEGALMENTEPAZA : @SilviaScode Io normalmente non sono capace di piangere sono come cameron diaz in l’amore non va in vacanza che dic… - pierre_dasilva : @yoriyoriyinski Cameron Diaz’ karaoke scene >>>>> ?? - spidey_posts : Cameron Diaz hot scene. - twinkle_star_11 : @DrewBarrymoreTV @DrewBarrymore Cameron Diaz , Lucy Liu, & more ?? -