Accusati di produzione e spaccio di stupefacenti: rimessi in libertà padre e figlio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCervino (Ce) – Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott.ssa Alessandra Grammatica, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci, ha revocato gli arresti domiciliari a Giovanni Zampano, di 51 anni, e Antonio Zampano, di 27 anni, entrambi di Cervino, rimettendoli in libertà. Come si ricorderà, Giovanni Zampano e Antonio Zampano, che sono padre figlio, furono incarcerati, il 21 agosto scorso, dai Carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, nella presunta flagranza dello spaccio e produzione aggravati di sostanza stupefacente ed in particolare perché coltivavano 274 piante di sostanza stupefacente di tipo marijuana “amnesia” in un terreno di loro proprietà, antistante la propria abitazione. Le piante coltivate ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCervino (Ce) – Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott.ssa Alessandra Grammatica, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci, ha revocato gli arresti domiciliari a Giovanni Zampano, di 51 anni, e Antonio Zampano, di 27 anni, entrambi di Cervino, rimettendoli in. Come si ricorderà, Giovanni Zampano e Antonio Zampano, che sono, furono incarcerati, il 21 agosto scorso, dai Carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, nella presunta flagranza delloaggravati di sostanza stupefacente ed in particolare perché coltivavano 274 piante di sostanza stupefacente di tipo marijuana “amnesia” in un terreno di loro proprietà, antistante la propria abitazione. Le piante coltivate ...

