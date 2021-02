Wonder Woman 1984: l’allenamento di Gal Gadot svelato dal suo personal trainer Magnus Lygdbäck (Di giovedì 18 febbraio 2021) A Gal Gadot mancano solo quelli per essere davvero l’incarnazione della protagonista di Wonder Woman 1984. Frutto di un lavoro costante in palestra, l’attrice trentacinquenne ha seguito un allenamento di sei mesi, dedicando cinque giorni alla settimana al workout. A guidarla, il personal trainer delle star Magnus Lygdbäck, preparatore anche di Lara Croft (alias Alicia Vikander). Un programma di allenamento serratissimo, che ha preparato Gal Gadot ad essere Wonder Woman attraverso un training mirato e una dieta sana ed equilibrata. Lo scopo? Far sì che l’attrice fosse sana, oltre che in forma. Insomma, nella miglior condizione fisica possibile per vestire i panni di una supereroina e lavorare senza ... Leggi su amica (Di giovedì 18 febbraio 2021) A Galmancano solo quelli per essere davvero l’incarnazione della protagonista di. Frutto di un lavoro costante in palestra, l’attrice trentacinquenne ha seguito un allenamento di sei mesi, dedicando cinque giorni alla settimana al workout. A guidarla, ildelle star, preparatore anche di Lara Croft (alias Alicia Vikander). Un programma di allenamento serratissimo, che ha preparato Galad essereattraverso un training mirato e una dieta sana ed equilibrata. Lo scopo? Far sì che l’attrice fosse sana, oltre che in forma. Insomma, nella miglior condizione fisica possibile per vestire i panni di una supereroina e lavorare senza ...

