"Ti uccido per strada". Mbappè minaccia così Jordi Alba in Barcellona-Psg

Roma, 18 feb – Mbappè imprendibile, Mbappè da urlo, Mbappè devastante. Incensato in omnia media sportivi dopo gli ottavi di Champions contro il Barcellona, la stella del Psg ha obiettivamente dimostrato di essere in formissima. Ha pure compiuto un'impresa non da poco: nessuno prima di lui era riuscito a segnare tre gol al Camp Nou in una partita a eliminazione diretta di Champions League. Soltanto un certo Shevchenko – ai tempi della Dinamo Kiev – riuscì a rifilare tre reti al Barca, ma nella fase a gironi. "Ti uccido per strada": la frase choc di Mbappè Peccato che le tre reti contro i catalani e i continui sprint alla Bolt, Kylian Mbappè li abbia macchiati con minacce da brividi a Jordi Alba. Una frase choc, ...

