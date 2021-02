Nuova strategia commercio Ue, priorità riforma Wto e green (Di giovedì 18 febbraio 2021) BRUXELLES - Sostenere la ripresa economica in linea con gli obiettivi del green Deal, riformare l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) con regole pi equa e rafforzare l'autonomia strategica ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 18 febbraio 2021) BRUXELLES - Sostenere la ripresa economica in linea con gli obiettivi delDeal,re l'Organizzazione mondiale del(Wto) con regole pi equa e rafforzare l'autonomia strategica ...

DantiNicola : Le nuove varianti del Covid19 impongono all'Unione Europa una nuova strategia. E quella tracciata oggi dalla Presi… - WRicciardi : Lockdown di alcuni giorni per soli 3 casi dopo aver avuto 0 casi per mesi ed essere tornati alla “normalità” questa… - RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: Sostenere la ripresa economica in linea con gli obiettivi del #GreenDeal, riformare @wto con regole più equa e rafforzare l… - ConsumForum : RT @ansaeuropa: Sostenere la ripresa economica in linea con gli obiettivi del #GreenDeal, riformare @wto con regole più equa e rafforzare l… -