M5s, senatore Crucioli: "Possibile un gruppo parlamentare con gli espulsi". Dino Giarrusso: "Questa situazione ci indebolisce" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giorno dopo il voto in Senato, che ha visto 15 senatori del Movimento 5 stelle schierarsi contro la fiducia al governo Draghi, resta il dubbio sulle decisioni che verranno prese nei confronti dei sei senatori assenti 'ingiustificati' a Palazzo Madama. Ci saranno provvedimenti nei confronti di Giuseppe Audino, Elena Botto, Antonella Campagna, Emanuele Dessi', Vincenzo Garruti, Simona Nocerino cosa accadrà? "Vedremo" afferma il capogruppo penstastellato al Senato Ettore Licheri. Uno degli espulsi è Mattia Crucioli. "Il Movimento ha scelto di diventare una forza moderata, io moderato non sono – dichiara a ilfattoquotidiano.it – Quindi adesso farò opposizione da solo oppure se riusciremo ad organizzarci faremo un altro gruppo parlamentare. Non è facile perché per tutti noi uscire ...

