Killers of the Flower Moon | anche Jesse Plemons è nel cast

A far compagnia a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro in Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese, ci sarà anche Jesse Plemons Il prossimo film di Martin Scorsese, l'attesissimo Killers of the Flower Moon, continua a collezionare star all'interno del suo cast. Inizialmente il regista premio Oscar si è accaparrato due giganti del cinema, nonché sue vecchie conoscenze: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. In seguito la scelta per la protagonista femminile è ricaduta sulla giovane promessa del cinema Lily Gladstone. Ora è la volta di un altro grande attore, per il nuovo film western crime drama di Scorsese.

