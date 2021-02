Grande Fratello Vip, Mauro Coruzzi-Platinette risponde a Tommaso Zorzi live: “Il più perfido mai apparso in tv. Dice di volermi dare due sberle, invece di confrontarsi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’autore e speaker radiofonico è stato ospite di “Programma” condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine. Autore, attore, speaker, musicista, conduttore tv e soprattutto fan numero 1 di Mina, Mauro Coruzzi è un artista poliedrico che ha dato vita alla notissima Platinette. Nella lunga diretta sono stati passati in rassegna aneddoti dalle edizioni di Sanremo degli scorsi anni fino a oggi, 2021. Che Sanremo sarà? E cosa ne pensa dei brani in gara Mauro? Uno spazio “dedicato” anche a uno dei concorrenti del Grande Fratello: “Ho preso l’abitudine di vedere il GF per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione… Un giorno l’ho beccato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’autore e speaker radiofonico è stato ospite di “Programma” condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine. Autore, attore, speaker, musicista, conduttore tv e soprattutto fan numero 1 di Mina,è un artista poliedrico che ha dato vita alla notissima. Nella lunga diretta sono stati passati in rassegna aneddoti dalle edizioni di Sanremo degli scorsi anni fino a oggi, 2021. Che Sanremo sarà? E cosa ne pensa dei brani in gara? Uno spazio “dedicato” anche a uno dei concorrenti del: “Ho preso l’abitudine di vedere il GF per capire cosa faperché ho l’impressione che sia il piùmaiin televisione… Un giorno l’ho beccato ...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - CHAMP4GNEPROBS : il nostro grande fratello deve solo imparare dal bbb #GFVIP - TeamElia3 : RT @shortaras: Compagno di cella: “perchè sei qua?” Io: “eh ho mandato in tilt il sistema per votare Stefania Orlando, detta xuxa, al Grand… -