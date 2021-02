Governo, i 15 senatori M5S che hanno votato No saranno espulsi (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi. Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale”. Lo scrive su Facebook il capo politico reggente del M5S Vito Crimi.“Quello di chi ha votato sì è un voto unitario, una responsabilità collettiva, non del singolo. I compromessi con sè ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I 15cheno alla fiducia. Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle hasì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale”. Lo scrive su Facebook il capo politico reggente del M5S Vito Crimi.“Quello di chi hasì è un voto unitario, una responsabilità collettiva, non del singolo. I compromessi con sè ...

