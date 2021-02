Covid, starnutisce sul treno e scatena le ire di una passeggera: capotreno la fa scendere dal convoglio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati E’ stat fatta scendere dal treno perché ha starnutito due volte. E’ quello che sarebbe successo questa mattina sul regionale veloce partito dalle 7,12 da Prato centrale e diretto a Firenze. A denunciare l’accaduto è il padre adottivo della ragazza – una giovane di origine brasiliana che frequenta un istituto superiore nel capoluogo fiorentino. Il padre racconta che la ragazza, prima di salire sul treno munita di mascherina e biglietto, ha anche misurato la temperatura, non riscontrando problemi. Una volta a bordo del convoglio però avrebbe starnutito due volte, scatenando la reazione di una passeggera che l’avrebbe apostrofata accusandola di avere il Covid e facendo riferimenti al colore della pelle della ragazza. Il capotreno, ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati E’ stat fattadalperché ha starnutito due volte. E’ quello che sarebbe successo questa mattina sul regionale veloce partito dalle 7,12 da Prato centrale e diretto a Firenze. A denunciare l’accaduto è il padre adottivo della ragazza – una giovane di origine brasiliana che frequenta un istituto superiore nel capoluogo fiorentino. Il padre racconta che la ragazza, prima di salire sulmunita di mascherina e biglietto, ha anche misurato la temperatura, non riscontrando problemi. Una volta a bordo delperò avrebbe starnutito due volte,ndo la reazione di unache l’avrebbe apostrofata accusandola di avere ile facendo riferimenti al colore della pelle della ragazza. Il capo, ...

