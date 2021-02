Covid, Crisanti prevede aumento dei contagi per effetto delle varianti e invocare il lockdown (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alice Torri Il microbiologo Andrea Cristanti ha sposato da subito la linea di un lockdown nazionale invocato dal consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi e adesso torna a lanciare l’allarme. “Avanti con le zone gialle e potremmo arrivare a 40mila casi” di coronavirus al giorno “a metà marzo” ha detto il professore di microbiologia all’Università di Padova in collegamento radio con al trasmissione Un giorno da Pecora. Condividendo le preoccupazioni della comunità scientifica sulla sempre maggiore diffusione in Italia delle varianti del coronavirus, soprattutto di quella inglese, Crisanti prevede uno scenario di risalita della curva dei contagi, senza l’adozione di misure forti di contrasto dell’epidemia. “Perché si parla di lockdown in Italia? Credo ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alice Torri Il microbiologo Andrea Cristanti ha sposato da subito la linea di unnazionale invocato dal consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi e adesso torna a lanciare l’allarme. “Avanti con le zone gialle e potremmo arrivare a 40mila casi” di coronavirus al giorno “a metà marzo” ha detto il professore di microbiologia all’Università di Padova in collegamento radio con al trasmissione Un giorno da Pecora. Condividendo le preoccupazioni della comunità scientifica sulla sempre maggiore diffusione in Italiadel coronavirus, soprattutto di quella inglese,uno scenario di risalita della curva dei, senza l’adozione di misure forti di contrasto dell’epidemia. “Perché si parla diin Italia? Credo ...

