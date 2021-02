Charlene Leslie è riuscita a spingere un camion nella neve

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Leslie

Leggo.it

Si chiama, vive in Scozia e ha tre figli: dopo la sua impresa, documentata da un filmato girato da alcuni residenti, ha ricevuto una ricompensa molto particolare. Leggi anche > ...Si chiama, vive in Scozia e ha tre figli: dopo la sua impresa, documentata da un filmato girato da alcuni residenti, ha ricevuto una ricompensa molto particolare. Leggi anche > ...Altro che 'sesso debole': una donna, che in molti hanno già paragonato a Wonder Woman, è riuscita ad aiutare un camion a ripartire dopo che il mezzo pesante era rimasto in ...