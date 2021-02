Alla Roma il primo round, Braga battuto 2-0 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma vola in Portogallo andando a trovare lo Sporting Braga, terza forza del campionato lusitano. Fonseca non sottovaluta l’impegno e adotta un turnover molto ridotto, schierando Diawara per Villar, Pedro per Pellegrini e il redivivo Dzeko per Mayoral. La sblocca il bosniaco Tempo cinque minuti e la Roma è già in vantaggio: Diawara recupera pAlla, alza la testa e lancia sulla corsa Spinazzola, l’esterno giallorosso controlla e serve a centro area l’accorrente Dzeko, il quale anticipa il difensore portoghese e porta avanti i suoi. Cristante out per infortunio Subito dopo il vantaggio Romanista, ecco la prima tegola per Fonseca: Cristante si accascia al suolo per via di un problema fisico e chiede il cambio, venendo subito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021)– Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, lavola in Portogallo andando a trovare lo Sporting, terza forza del campionato lusitano. Fonseca non sottovaluta l’impegno e adotta un turnover molto ridotto, schierando Diawara per Villar, Pedro per Pellegrini e il redivivo Dzeko per Mayoral. La sblocca il bosniaco Tempo cinque minuti e laè già in vantaggio: Diawara recupera p, alza la testa e lancia sulla corsa Spinazzola, l’esterno giallorosso controlla e serve a centro area l’accorrente Dzeko, il quale anticipa il difensore portoghese e porta avanti i suoi. Cristante out per infortunio Subito dopo il vantaggionista, ecco la prima tegola per Fonseca: Cristante si accascia al suolo per via di un problema fisico e chiede il cambio, venendo subito ...

