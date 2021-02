Vaccini, UE: “Nuovi contratti e approvazione accelerata su varianti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nuovi contratti per aumentare l’approvvigionamento di dosi e un’autorizzazione più rapida per approvare Vaccini in grado di contrastare le varianti del Covid. Questi i pilastri della nuova strategia dell’Unione europea per affrontare la battaglia contro il coronavirus. Il piano è stato annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affiancata dalla commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, e dal capo della task force per la produzione dei Vaccini, il commissario al Mercato interno, Thierry Breton. “Mercoledì la Commissione europea presenterà una proposta per accelerare l’autorizzazione dei Vaccini adattati alle nuove varianti – ha annunciato la portavoce della Commissione Ue, Vivian Loonela –. Non ci sarà bisogno di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –per aumentare l’approvvigionamento di dosi e un’autorizzazione più rapida per approvarein grado di contrastare ledel Covid. Questi i pilastri della nuova strategia dell’Unione europea per affrontare la battaglia contro il coronavirus. Il piano è stato annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affiancata dalla commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, e dal capo della task force per la produzione dei, il commissario al Mercato interno, Thierry Breton. “Mercoledì la Commissione europea presenterà una proposta per accelerare l’autorizzazione deiadattati alle nuove– ha annunciato la portavoce della Commissione Ue, Vivian Loonela –. Non ci sarà bisogno di ...

Salgono i contagi, ancora in calo i ricoveri Sono 12.074 i nuovi casi di contagio accertati nelle ultime 24 ore, mentre i tamponi sono 294.411, di conseguenza ... Sono 3.146.842 le somministrazioni di vaccini effettuate finora. Il 5,2% della ...

Coronavirus ultime notizie: quattro comuni lombardi in zona rossa da domani. Napoli, scoperta una ... Il Sole 24 ORE Covid: a Napoli trovata rara variante, prima volta in Italia È la B.1.525 che condivide caratteristiche con la variante inglese, ma anche la peggior mutazione della sudafricana, quella che indebolisce l’efficacia di alcuni vaccini ...

Draghi, un governo ”senza aggettivi” per salvare l’Italia Il primo discorso del premier al Senato traccia la rotta per portare il paese fuori dalla crisi della pandemia, verso quella che Draghi definisce una Nuova Ricostruzione. Primo obiettivo i vaccini. E ...

