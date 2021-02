(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora record per bitcoin, che supera 51.700 dollari. In calo anche Wall Street. Occhi puntati sul Senato che in serata voterà la fiducia a Mario Draghi. Lo spread chiude in leggero rialzo a 93 punti

Un altro convertibile piega Piazza Affari (-1,1%) con bond Nexi. In rosso tutta Europa

La seduta e' stata negativa per tutte le principali piazze finanziarie del Vecchio Continente. Dopo Milano la peggiore e' stata quella di Francoforte, che ha terminato con un rosso dell'1,1% ...Ma gli analisti guardano gia' oltre, spiegando come la campagna vaccinale e il focus del Recovery Plan sulla modernizzazione dell'Italia e su interventi infrastrutturali siano i due fattori su cui il ...Mattinata debole per le borse europee, in linea con l’andamento in frazionale ribasso dei futures sugli indici americani Dow Jones, S&P500 e Nasdaq. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,6% in area 23 ...Ancora record per bitcoin, che supera 51.700 dollari. In calo anche Wall Street. Occhi puntati sul Senato che in serata voterà la fiducia a Mario Draghi. Lo spread chiude in leggero rialzo a 93 punti ...