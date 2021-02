Truffa ai danni di finanziarie | la GdF sequestra beni per un milione di euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Aquila - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di L’Aquila, guidati dal Ten. Col. Francesco Maione, hanno dato esecuzione al decreto di confisca disposto dalla Corte di Appello del capoluogo abruzzese, per circa undi. L’attività si inserisce nel quadro di complesse indagini coordinate e dirette dal P.M. Simonetta Ciccarelli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila, nei confronti di un sodalizio criminale specializzato in truffe in danno di banche e società, finalizzate alla percezione di ingenti somme di denaro legate a fittizie compravendite immobiliari, con stime di valore di mercato gonfiate. Le somme ottenute venivano poi reimpiegate in successive operazioni immobiliari. Nel dettaglio, i soggetti dell’organizzazione ricorrendo a prestanome apparentemente ...