Traffico Roma del 17-02-2021 ore 16 | 30

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane problemi sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna provoca incolonnamenti a partire dalla Laurentina al bivio con la Fiumicino in direzione Aurelia perintenso in tangenziale qd3 a Tor di Quinto è uscita Salaria in direzione San Giovanni e nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da via Nola a Largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio attenzione alla segnaletica all’esquilino lavori in via Nino Bixio con chiusura della strada tra via Conte e via Emanuele ...