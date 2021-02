The Fog | in arrivo un sequel?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Undi The Fog, pellicola horror del 1989, è nelle prime fasi di sviluppo, parola del regista John Carpenter Era il 1980 quando The Fog veniva distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, un horror ambientato in una città costiera della California che viene avvolta interamente da una misteriosa nebbia nel centenario della sua fondazione. La nebbia, però, non arriva da sola. Porta con sé alcuni ospiti indesiderati: fantasmi dei marinai del passato, uccisi anni prima in un naufragio al largo della costa, che si sentono traditi da una città che ha raccolto tutti i frutti del loro lavoro come marinai senza alcuna conseguenza. Dopo il reboot non del tutto riuscito del 2005, il film scritto e diretto da John Carpenter potrebbe tornare con un. The Fog 2 si farà, parola di John Carpenter In una recente intervista, a Carpenter è ...