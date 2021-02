Sampdoria, settimana corta a Bogliasco: venerdì l’incontro col Papa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) venerdì la Sampdoria incontrerà Papa Francesco settimana corta per la Sampdoria a Bogliasco. I blucerchiati, che ieri hanno ripreso la preparazione in vista del match contro la Lazio, partiranno venerdì mattina verso la Capitale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Alle 11, in Vaticano, è in programma l’incontro con Papa Francesco. Sarà il secondo della gestione Massimo Ferrero, dopo l’udienza del 5 novembre 2016. Il quarto per la Sampdoria: il più celebre, come riporta Repubblica, resta quello con Karol Wojtyla il 27 maggio 1991. La società blucerchiata era fresca di scudetto e incontrò il Papa dopo il pareggio contro la Lazio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)laincontreràFrancescoper la. I blucerchiati, che ieri hanno ripreso la preparazione in vista del match contro la Lazio, partirannomattina verso la Capitale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Alle 11, in Vaticano, è in programmaconFrancesco. Sarà il secondo della gestione Massimo Ferrero, dopo l’udienza del 5 novembre 2016. Il quarto per la: il più celebre, come riporta Repubblica, resta quello con Karol Wojtyla il 27 maggio 1991. La società blucerchiata era fresca di scudetto e incontrò ildopo il pareggio contro la Lazio. Leggi su ...

