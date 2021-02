Omicidio di Faenza: Ilenia Fabbri, un caso tra misteri e sospetti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilenia Fabbri è stata assassinata a coltellate in casa sua a Faenza e per la Procura l'Omicidio è stato commissionato dall'ex marito: il caso verrà approfondito a Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? dedicherà una parte della puntata all'Omicidio di Ilenia Fabbri, la donna è stata uccisa a Faenza nel suo appartamento con un fendente al collo che le ha reciso la vena e l'arteria. Attualmente la Procura indaga l'ex marito come possibile mandante. L'Omicidio di Ilenia Fabbri Ilenia Fabbri aveva 46 anni ed è stata trovata morta lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, in provincia di Ravenna. Ad avvisare la polizia è stata la compagna ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è stata assassinata a coltellate in casa sua ae per la Procura l'è stato commissionato dall'ex marito: ilverrà approfondito a Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? dedicherà una parte della puntata all'di, la donna è stata uccisa anel suo appartamento con un fendente al collo che le ha reciso la vena e l'arteria. Attualmente la Procura indaga l'ex marito come possibile mandante. L'diaveva 46 anni ed è stata trovata morta lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento a, in provincia di Ravenna. Ad avvisare la polizia è stata la compagna ...

mbmarino : Mo' con tutto l'interesse per il collegamento dall'aula del Senato, sta slittando l'inizio della Sciary: stasera si… - infoitinterno : Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica… - infoitinterno : Omicidio di Faenza: scorta per la super testimone. Il video - MakeDavero : RT @fattoquotidiano: Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del del… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del del… -