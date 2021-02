Michele Morrone | lo scatto in ospedale preoccupa i fan

Leggi su chenews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha postato sul suo profilo Instagram unoche ha immediatamenteto i suoi fan, l’attore si trova infatti in. Cosa gli è successo? Foto da Instagram: @iamofficialCantante, attore e influencer ha toccato il picco di fama con l’uscita su Netflix del film 365 giorni, un thriller a luci rosse che ancora oggi rientra tra i contenuti più visti del noto sito di streaming. In cima alle classifiche degli influencer più seguiti,ha comunicato proprio attraverso il suo profilo Instagram, seguito da ben 11,8 milioni di follower di trovarsi in. LEGGI ANCHE>>>fisico scolpito e ...