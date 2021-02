Il principe Filippo ricoverato in ospedale: si teme per la sua salute (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Elisabetta e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto Il principe Filippo è stato ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra martedì sera. “Mi sento male”, ha detto ai collaboratori. Il ricovero è stato consigliato dal suo medico in seguito a malore non meglio precisato. In un comunicato Buckingham Palace ha confermato: “Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera. Si tratta di una misura precauzionale su indicazione del medico personale di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Elisabetta e: 73 anni d'amore in 73 foto guarda le foto Ilè statoall’King Edward VII di Londra martedì sera. “Mi sento male”, ha detto ai collaboratori. Il ricovero è stato consigliato dal suo medico in seguito a malore non meglio precisato. In un comunicato Buckingham Palace ha confermato: “Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è statoal King Edward VII Hospital di Londra martedì sera. Si tratta di una misura precauzionale su indicazione del medico personale di ...

