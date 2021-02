Facebook, attenzione a questo messaggio: non apritelo per nessun motivo! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo allarme su Facebook: fate attenzione a questo messaggio, non apritelo per nessun motivo o metterete a rischio i vostri dati. La truffa su FacebookTorna su Facebook una truffa già nota tra il 2017 e il 2018 che ha come obiettivo quello di rubare i dati sensibili degli utenti iscritti sul social network. Questa volta, stando alle recenti segnalazioni, il tentativo di phishing consisterebbe in un messaggio da non aprire per nessun motivo. Vediamo nel concreto di cosa si tratta e come difendersi dall’attacco hacker. Fate attenzione a questo messaggio su Facebook Il tentativo di phishing di cui stiamo per parlarvi è un attacco ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo allarme su: fate, nonpermotivo o metterete a rischio i vostri dati. La truffa suTorna suuna truffa già nota tra il 2017 e il 2018 che ha come obiettivo quello di rubare i dati sensibili degli utenti iscritti sul social network. Questa volta, stando alle recenti segnalazioni, il tentativo di phishing consisterebbe in unda non aprire permotivo. Vediamo nel concreto di cosa si tratta e come difendersi dall’attacco hacker. FatesuIl tentativo di phishing di cui stiamo per parlarvi è un attacco ...

