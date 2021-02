Draghi al Senato: “È l’ora della responsabilità nazionale” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi l’unità non è un opzione, è un dovere. Un dovere guidato da ciò che son certo unisce tutti: l’amore per l’Italia”. Così Mario Draghi nel discorso programmatico al Senato. Il premier ha parlato per 53 minuti. Priorità assoluta alla lotta al Covid, che necessita “spirito repubblicano” e “responsabilità nazionale”, principali doveri “a cui siamo chiamati tutti”, ha detto Draghi. Draghi: “Nuova ricostruzione” “Oggi abbiamo, come accadde ai governi nel primo dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. L’Italia si risollevò dal disastro della seconda guerra mondiale con orgoglio e determinazione e mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Nell fiducia reciproca, nella fratellanza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi l’unità non è un opzione, è un dovere. Un dovere guidato da ciò che son certo unisce tutti: l’amore per l’Italia”. Così Marionel discorso programmatico al. Il premier ha parlato per 53 minuti. Priorità assoluta alla lotta al Covid, che necessita “spirito repubblicano” e “”, principali doveri “a cui siamo chiamati tutti”, ha detto: “Nuova ricostruzione” “Oggi abbiamo, come accadde ai governi nel primo dopoguerra, la possibilità, o meglio la, di avviare una nuova ricostruzione. L’Italia si risollevò dal disastroseconda guerra mondiale con orgoglio e determinazione e mise le basi del miracolo economico grazie a investimenti e lavoro. Nell fiducia reciproca, nella fratellanza ...

