Cina 2021 Le sfide del Dragone lette dagli esperti

Giovanni B. Andornino, Università di Torino Nell'immediato la Cina si trova particolarmente esposta sul versante della competizione globale per la vaccinazione contro l'infezione da Covid-19. La questione presenta tre aspetti delicati. Il primo riguarda il superamento dell'emergenza sanitaria: a suo modo, la Cina ha contenuto l'infezione nel 2020, restando l'unica grande economia a segnare una crescita sull'anno precedente (+2,3%). Ora si tratta di raggiungere un livello di immunità che consenta il ritorno a una effettiva normalità, in particolare nella capitale, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il secondo aspetto è di carattere reputazionale. Le autorità cinesi sono consapevoli di giocare una battaglia di retroguardia: le polemiche sulla recente missione OMS a Wuhan mantengono alta l'attenzione internazionale ...

