AI-Mind | diagnosi precoce della demenza | scende in campo l’Intelligenza Artificiale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)scrutera’ la mente per scoprire chi potrebbe sviluppare l’Alzheimer, anche anni prima dell’esordiomalattia. E’ la promessa che arriva da AI-, un progetto di ricerca europeo che sara’ condotto da un consorzio internazionale che vede coinvolti 8 paesi europei. Il progettodurata di 5 anni e’ finanziato dall’Europa all’interno di Horizon 2020 e si prefigge di mettere a punto ed inserire nella pratica clinica un nuovo paradigma diagnostico mediante tecniche basate sul(AI). In quetso modo si intende misurare le caratteristiche delle connessioni cerebrali da una parte ed il rischio di sviluppare ladi Alzheimer in soggetti ad alto rischio (Mild Cognitive Impairment) che sono ...

L'intelligenza artificiale scrutera' la mente per scoprire chi potrebbe sviluppare l'Alzheimer, anche anni prima dell'esordio della malattia. E' la promessa che arriva da AI-Mind, un progetto di ricer ...(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'intelligenza artificiale per la diagnosi precoce della demenza. Per scoprire chi potrebbe sviluppare l'Alzheimer, anche anni prima dell'esordio della malattia. È questo l'obi ...