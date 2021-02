Via del Foro Italico, precipita auto: un morto (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – Incidente stradale alle 14 in via del Foro Italico in direzione stadio Olimpico a Roma. Per cause da accertare un’auto con all’interno il solo conducente e’ precipitata dal viadotto da un altezza di circa 7 metri ed e finita al di sotto al ponte, in via degli Orti della Farnesina, in un’area privata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo privo di vita di un uomo di nazionalita’ romena, residente a Roma, di 51 anni. Sul posto presenti il 118 e polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – Incidente stradale alle 14 in via delin direzione stadio Olimpico a Roma. Per cause da accertare un’con all’interno il solo conducente e’ta dal viadotto da un altezza di circa 7 metri ed e finita al di sotto al ponte, in via degli Orti della Farnesina, in un’area privata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo privo di vita di un uomo di nazionalita’ romena, residente a Roma, di 51 anni. Sul posto presenti il 118 e polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia.

