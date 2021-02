Traffico Roma del 16-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio da Simone Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento appena sopra Ponte Milvio incidente in via degli Orti della Farnesina possibili disagi in centro in Piazza Santa Maria Maggiore all’altezza di via Merulana e intanto lavori stanno provocando incolonnamenti sul lungotevere nella zona di Trastevere si procede in coda tra il Gianicolo e Ponte Sisto verso Porta Portese per lavori chiusa via di Torrevecchia all’altezza di via Cesare Lombrosodeviato a San Giovanni per lavori senso unico di marcia in via La Spezia altri lavori sul viadotto della Magliana chiusa la carreggiata in direzione Fiumicino percorribile invece verso l’Eur ma con restringimenti di carreggiata lavori anche sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del Bivio con la Pontina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...