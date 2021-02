Salvini incontro con Zingaretti | “Ora deporre ascia di guerra”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 febbraio 2021) "Se voglio incontrare qualcuno di nascosto non lonel mio ufficio della Camera, in pieno centro a Roma... Sto incontrando e sentendo al telefono tutti i responsabili di partito, dal Pd ai Cinquestelle, da Forza Italia a Renzi... C'è un momento in cui bisognal'dae risolvere i problemi". Così il leader della Lega Matteocommenta l'di ieri con il segretario del Pd Nicola."Conabbiamo parlato di lavoro, ci sono 140 crisi aziendali e sono ferme da mesi, il 31 marzo c'è lo sblocco dei licenziamenti o si interviene per tempo o è un caos" ha aggiunto. "La politica almeno per i mesi davanti deve usare il tempo per risolvere i problemi, le tre grandi emergenze salute, lavoro, scuola e ritorno ...