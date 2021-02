OPPO studia uno smartphone con fotocamera selfie in movimento

Ultime Notizie dalla rete : OPPO studia

Como Giornale

Va precisato che si tratta di un brevetto, ciò significa che al momento è soltanto poco più che un'idea e quindi non è garantito cherealizzi un telefono del genere. L'azienda è nota per aver ...Va precisato che si tratta di un brevetto, ciò significa che al momento è soltanto poco più che un'idea e quindi non è garantito cherealizzi un telefono del genere. L'azienda è nota per aver ...vivo brevetta uno smartphone pieghevole con un design inedito: la parte inferiore dello schermo può essere ripiegata dietro, oppure richiamata davanti per espandere il display.Esce ufficialmente venerdì 12 febbraio "Da sogno a realtà", primo disco del cantautore cagliaritano Daniele D'Elia.