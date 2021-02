Napoli, Lozano Simpson fa impazzire il Messico (Di martedì 16 febbraio 2021) Brutte notizie per il Napoli , gli esami effettuati dopo il match vinto con la Juventus a Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro; l'attaccante rischia un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021) Brutte notizie per il, gli esami effettuati dopo il match vinto con la Juventus ahanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro; l'attaccante rischia un ...

ZZiliani : A.A.A. Lettore attento capace di trovare un cenno al rigore non dato al #Napoli sullo 0-0 per il colpo col braccio… - sechesi : Lozano che al 95', su una gamba sola, è lì a spazzarla nonostante il dolore sia tale da urlare ancor prima che il p… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - ansacalciosport : Napoli: per Lozano distrazione 2/o grado, stop 20 giorni. Nuova tegola per azzurri. Meno grave guaio muscolare di O… - salvione : Napoli, Lozano Simpson fa impazzire il Messico -